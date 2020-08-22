محافظ القليوبية يشهد بداية أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، جولة لتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها يرافقه إسلام رجب، مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة في اطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

وقام مدير التطوير الحضري بعرض عناصر التطوير على المحافظ والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير و زيادة اعداد الاماكن المخصصة لجلوس العائلات و برجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لاحداث نقلة حضارية للمدينة.

يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر و شارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه كما ان كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت اشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيه من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري للعاصمة.