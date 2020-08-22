خالد الجندي: تحديد نوع الجنين والتلقيح الصناعي من خلق الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تحديد نوع الجنين والتلقيح الصناعي كلها من خلق الله، "لو ربنا لم يرد أن يعرف نوع الجنين، أو عمل تلقيح صناعي، لن يستطيع أحد فعل هذا، وإنما ما يحدث هو من خلق الله".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، أن المؤمن الحق إذا رزق بنعمة من الله، فإنه يرى فيها عطايا الله قبل أن يصرفها، من الزكاة والصدقات.

وتابع: "المؤمن يستحضر شكر الله أمامه، وينظر لعقوبة منع الزكاة، وأنه هيصرف هذه الأموال فى مساعدة الناس شكرًا لله، عكس الذى يقول ده أنا هعمل بهذه الأموال كذا وكذا".