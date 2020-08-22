رئيس التحرير

محمود مسلم

رامي صبري لـ مؤمن زكريا: ربنا يشفيك يا حبيبي

كتب:

محمد عزالدين
06:31 م | السبت 22 أغسطس 2020
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

نشر رامي صبري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، خلال بكاءه أثناء حضوره عرض مسرحية "علاء الدين" قائلا: "ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يا مؤمن يارب".

مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز، أمس، علي مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج. 

اقرأ المزيد:

مصدر: تكريم مؤمن زكريا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بعد بكائه في عرض "علاء الدين".. رحلة "الحراق" مؤمن زكريا مع المرض الغامض

فيديو.. مؤمن زكريا يبكي في عرض "علاء الدين" وعز: "هترجع تمتعنا تاني"

شوبير: مؤمن زكريا يحتاج لعام كامل للعودة إلى الملاعب

سفر ودعم وتجاهل وشائعات.. رحلة مؤمن زكريا مع المرض الغامض

مؤمن زكريا وجنش وحازم إمام يشاركون في جنازة علاء علي

عاجل.. مؤمن زكريا يظهر في مران الأهلي بالتتش