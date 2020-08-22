رامي صبري لـ مؤمن زكريا: ربنا يشفيك يا حبيبي

نشر رامي صبري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، خلال بكاءه أثناء حضوره عرض مسرحية "علاء الدين" قائلا: "ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي يا مؤمن يارب".

مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز، أمس، علي مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج.