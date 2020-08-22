فيديو.. مؤمن زكريا يبكي في عرض "علاء الدين" وعز: "هترجع تمتعنا تاني"

انهار مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من البكاء أثناء حضوره عرض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز، أمس، علي مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

ولم يتمالك زكريا دموعه بعد تحية عز له على المسرح، وقال عز قائلا: معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول، ليذهب عز إلى زكريا ويصعد الإثنان المسرح، وبدا اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج.