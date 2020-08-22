وزير قطاع الأعمال لـ"الوطن": الزمالك سيفوز على الأهلي في لقاء القمة

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في لقاء القمة رقم 120 المقرر له التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

وقال توفيق لـ"الوطن" إنه يتوقع انتهاء نتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء لصالح الزمالك رغم أنه من مشجعي النادي الأهلي.

وأكد أن الزمالك هو الأجهز في الوقت الحالي للفوز، لافتا إلى أنه كان حريصا على مشاهدة وحضور لقاءات القمة في أرض الملعب فيما قبل تفشي جائحة كورونا، وأن الدوري المصري لايزال لم يصل للمستوى المطلوب كما كان قبل الأزمة.