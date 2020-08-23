بنك مصر يقود تحالفاً مصرفياً لترتيب قرض بـ1.25 مليار جنيه لتمويل مشروع "كايرو ثرى إيه للدواجن"

قام بنك مصر مؤخراً بقيادة تحالف مصرفى بصفته المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيلاً للضمان، وذلك لتدبير قرض طويل الأجل بمبلغ 1.255 مليار جنيه مصرى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «كايرو ثرى إيه للدواجن»، الذى يتمثل فى إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة بعدد 14 مزرعة لإنتاج دواجن التسمين و9 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، بالإضافة إلى معمل تفريخ بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.9 مليار جنيه.

وشمل التحالف بنك القاهرة وبنك قطر الوطنى الأهلى بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين، بالتعاون مع مكتب دكتور زكى هاشم وشركاه بصفته المستشار القانونى للبنوك، ومكتب التميمى ومشاركوه بصفته المستشار القانونى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن.

ويعد مشروع «كايرو ثرى إيه للدواجن» من المشروعات القومية فى مصر والتى يوليها بنك مصر اهتماماً بالغاً، نظراً لاعتبار قطاع الدواجن من أهم الركائز الرئيسية فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى، بالإضافة إلى كون هذا القطاع من أهم مصادر للدخل الزراعى فى مصر.

ومن جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك حريص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى، ويأتى ترتيب ذلك القرض تأكيداً على دور بنك مصر الرائد فى المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومى المحلى لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصرى فى شتى المجالات.

وقام بنك مصر خلال الفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020 بالانتهاء من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالى مبلغ حوالى 81 مليار جنيه، وبحصة مشاركة حوالى 32 مليار جنيه، كما حصل بنك مصر على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التى تؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، حيث حصل بنك مصر على المركز الأول فى السوق المصرفى المصرى فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك، ويأتى ذلك التتويج بعد أن قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية حوالى 22.725 مليار جنيه، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسى، وإتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالى 26.275 مليار جنيه، قام فيها البنك بدور مسوق التمويل من إجمالى العمليات التمويلية التى قام بها أكبر 20 بنكاً بأفريقيا، وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلى، بالإضافة إلى المركز السادس كمرتب رئيسى للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.