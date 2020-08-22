الطبيب المعالج لـ"محمود سمير": نسبة السمنة في جسده 99%

قال الدكتور رامز سمير، الطبيب المشرف على حالة محمود سمير، إن "سمير" هو مريض بسن الـ35 عاما ويعاني من السمنة المفرطة، ويصل معدل الإصابة بالسمنة له لـ99%، وهي نسبة مرتفعة، وحضر إلى المستشفي فجرا وتم دخوله ومناظرة الحالة واستبيان حالته من قبل الأطباء المختصين، في مستشفي دار الشفاء بالعباسية.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم المرور عليه من قبل مختلف الأقسام الطبية وتم عمل بعض الإجراءات والفحوصات الطبية بهدف التحضير لإجراء العملية الجراحية، موضحا أن هناك طريقة للحياة يجب اتباعها من قبله قبل إخضاعه للعملية الجراحية لإزالة السمنة من جسده.

من جانبه، قال محمود سمير، مريض السمنة المفرطة الذي وجه الرئيس السيسي بعلاجه، إنه سعيد بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقوم حاليا الأطباء المناظرين لحالته للتأكد من صحته قبل إخضاعه إلى العملية الجراحية.

وقدم الشكر لمحرري "الوطن" الذين قاموا بإجراء الحوار معه ونشروا صورته في الجريدة، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة لما قاموا به من إجراءات سريعة لحل أزمته: "ربنا يخليهولنا سيادة الرئيس، ويارب كل اللي يقف جنب حد ربنا يخليه ويستره".