بالصور.. قرار السيسي يرسم الفرحة على وجوه عائلة مصاب السمنة بالمحلة

شهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، حالة من البهجة والفرحة الغامرة على وجوه أفراد أسرة الشاب محمود سمير العشري، المعروف إعلاميا بمصاب السمنة المفرطة، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه على نفقه الدولة بمستشفي دار الشفاء بالقاهرة وتعيين زوجته كزائرة صحية بإحدى الوحدات الريفية.

وفي مشهد ملئته لحظات دموع الفرح على وجه "العشري" التى أمتلأت عيناه بنوبات السعادة حال احتضانه نجله الأكبر "سمير" الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات، والذي أخذ يودع والده بتعلقه بيديه فى رقبته وهو يردد عدة كلمات من بينها "ربنا يشفيك يا بابا ويحميك ليا واحنا عاوزينك تبقي صحتك بخير اطمن كلنا معاك".

وتابع الطفل الأكبر لعائلة المصاب بالسمنة المفرطة بقوله، "اتصالات كتير من مكتب وزارة الصحة ومجلس الوزراء ومحافظ الغربية، حققت حلم كل العيلة بعلاج أبويا على نفقة الدولة لأن ظروفنا صعبة، وأنا نفسي أبويا تبقي صحته كويسة وقادر يشتغل".

من ناحية أخرى ظهرت "آية محمود"، زوجة مريض السمنة، وهي تساعده على الخروج من المنزل سيرا على الأقدام حتي أبواب سيارة الإسعاف لنقله للعلاج بدار الشفاء بالقاهرة.

وجاءت مراحل نقل مريض السمنه المفرطة تحت إشراف الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية من خلال تخصيص سيارة إسعاف لنقله للعلاج المباشر بمستشفى الدار الشفاء بالقاهرة .

وكان محمود سمير العشري المصاب بالسمنة المفرطة، وجه رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب استجابة الدولة لعلاجه قائلا: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية على استجابتك لعلاجي على نفقة الدولة فأنت نعم السند والحصن لأبناء الوطن".

وأضاف سمير: "الحمد الله ربنا استجاب لدعوات زوجتي.. وسأكون قادرا في المستقبل على تلبية أحلام أبنائي وتحمل نفقات معيشتهم وأتمنى يكون لي وظيفة حكومية لضمان استقرار مسيرتهم معيشيا مستقبلا".

بينما قالت زوجته: "شكرا للرئيس السيسي على مساندته، وتواصل مكتب وزيرة الصحة معنا رسم سعادة وفرحا لا حصر لهما في قلوبنا، وربنا يشفي زوجي ويرجع لنا سالم بعد علاجه على نفقة الدولة " .

كما أعربت الزوجة عن سعادتها أثناء جلوسها بجوار زوجها بسيارة الإسعاف، وشكرها العميق للقيادة السياسية على اهتمامها وتحركها لدعم علاج زوجها بعدما وصل لمرحلة صعبة صحيا، جعلته قعيد الفراش غير قادر على العمل والحياة بصورة طبيعية طوال 6 أشهر الماضية.

من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.