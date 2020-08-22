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الصحة: الوزيرة تواصلت مع أستاذ كبير في جراحة السمنة لعملية محمود سمير

سيارة إسعاف مجهزة نقلت الحالة من المحلة الكبرى إلى مستشفى دار الشفاء

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أحمد حامد دياب
02:17 ص | السبت 22 أغسطس 2020
مريض السمنة

مريض السمنة

أكد الدكتو خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أجرت اتصالًا هاتفيًا مع المواطن محمود سمير وأبلغت زوجته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة نقله وعلاجه على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الطبية له.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تواصلت مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة، وتم الاتفاق معه على إجراء الجراحة له في مستشفى دار الشفاء التابعة لوزارة الصحة، على نفقة الدولة، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح "مجاهد"، أن سيارة إسعاف مجهزة بفريق من المسعفين يترأسه مدير إسعاف الغربية نقلت الحالة من المحلة الكبرى إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

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