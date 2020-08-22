صور.. تشغيل الرعاية المركزة بسعة 9 أسرة في مستشفى قلين المركزي

أعلنت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سماح جاد، مدير الإدارة، عن تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى قلين المركزي الجديد، بسعة 9 أسرة، وذلك لخدمة المرضى.

وقالت إدارة المستشفيات، في بيان لها اليوم السبت، إن قسم الرعاية المركزة بالمستشفى يضم مونتور وثلاث أجهزة تنفس صناعى ويعد تشغيله إضافة قوية فى إطار مواجهة فيروس كوررونا المستجد وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

ووجهت مدير إدارة المستشفيات، الشكر للفرق الطبية وللدكتور محمد عمر، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، على ما يبذلوه من جهد في مواجهة" كورونا".

يذكر أنه جرى إعادة إنشاء مستشفى "قلين المركزي"، بتكلفة 130 مليون جنيه، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات، والآشعة، وحضانات الأطفال، وبنك الدم والمعامل المركزية، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي الذي يضم 33 وحدة غسيل قابلة للزيادة، وجميع هذه الأقسام مجهزة على أحدث طراز طبي بما في ذلك أجهزة تكييف مركزية، و6 مصاعد كهربائية، ومكاتب إدارية، ولم يتم افتتاحه حتى الآن.