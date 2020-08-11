صحة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع انطلاق انتخابات الشيوخ

رفعت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بالمستشفيات وأقسام الاستقبال، وذلك تزامناً مع بدء انتخابات مجلس الشيوخ، فضلاً عن تشكيل غرفة الأزمات بالمستشفيات لتلقي آي بلاغات أو شكاوى.

وأكدت مديرية الصحة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الكافية بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، والتأكد من توافر كميات أكياس الدم ومشتقاته بكميات الكافية لجميع الفصائل، ووجهت الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمديرية والمستشفيات، لجهوده في مواجهة فيروس كورونا.

فيما أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة لدكتور أحمد الجنزوري، رفع درجة الاستعداد بكل فروعه في المراكز الإدارية، مؤكدا تحرك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال حدوث أي طارئ، فضلا عن تمركز السيارات أمام اللجان الرئيسية.

وأعلن المرفق، أنه جرى الدفع بـ100 سيارات إسعاف لتأمين الانتخابات، إضافة إلى تأمين الطرق؛ لمواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، متابعا بأن كل سيارة إسعاف تحتوي على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة في سرعة تقديم الإسعافات الأولية.