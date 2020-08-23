بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الدواجن اليوم، الأحد 23 أغسطس، استقرارًا بالمزارع ومحلات التجزئة، وذلك بعد أن شهدت بورصة الدواجن تذبذبًا كبيرًا بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، نتيجة تباين القوى الشرائية من المستهلكين، ما تسبب في انخفاض كبير في أسعارها مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 17 إلى 17.5 جنيه بالمزرعة، فيما وصلت كرتونة البيض بالمزرعة إلى نحو بين 22 إلى 23 جنيه، لتباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت بين 4 إلى 6 جنيهات.

وأضاف "السيد" أنّ الأسعار ما زالت منخفضة بشكل غير طبيعي، الأمر الذي يُنذر بخطر خلال الفترة المقبلة نتيجة اقتراب دخول فصل الشتاء، والذي يعرف عنه كثرة مشاكل التدفئة والأمراض الوبائية، ما يجعل المربيين يشعرون بالخطر في ظل خسارة الأسعار.

أسباب انخفاض الدواجن

فسّر "السيد" الأسباب وراء انخفاض أسعار الدواجن، والتي رجّح أنّها تعود لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجات فقط، بالإضافة إلى ترتيب الأسرة المصرية في الوقت الحالي لأولوياته ومتطلباته من استعداد للمدارس والجامعات، مضيفًا أنّ السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن سبب انخفاض أسعار الدواجن أيضًا لقلة إقبال المواطنين على الدواجن الحيّة واللحوم خاصة في الفترة التي أعقبت إجازة عيد الأضحى والتي يكتفي خلالها المستهلك باللحوم الحمراء خلال فترة العيد.

أسعار الدواجن تقل عن سعر تكلفة الإنتاج

وقال "السيد" إنّه بسبب انخفاض الأسعار تراكمت الدواجن الحية لدى المربين بالمزارع مع استمرار دورة التربية والتي تستهلك بالتالي علف أكثر ما يزيد من حجم الدجاجة إلى 3.5 كيلو، وهو ما يجعل سعرها كبير جدًا لا يوافق التاجر على شرائها، لذا يضطر المنتج إلى خفض سعر البيع لتصريف الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ عملية تعليف الدجاجة الواحدة تستهلك 14 جنيهًا، في حين أنّها تتراوح في الوقت الحالي بين 17 إلى 17.5 جنيه، ما يعني أنّ ربح التاجر يصل إلى نحو 3 جنيهات دون حساب باقي تكلفة الإنتاج.

توقعات بورصة الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ من ضمن العوامل التي تسبب في قلة القوة الشرائية أيضًا غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، إذ يقول "السيد" أنّه مع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

إنتاج مصر من الدواجن سنويًا

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ مصر تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.