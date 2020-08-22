 النائب العام يشارك في لجان مقابلات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث ستستمر المقابلات على مدار خمسة أيام متتالية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوء المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بـ190 متدربًا بـ640 ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد 79 متدربًا، حيث بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.