عمرو أديب: الزمالك كان أقوى وأجمد والأهلاوية بيدوروا على مبررات

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي الزمالك، بعد فوزه على النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وقال أديب، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الغريب يا سادة إن أول ما نكسب الماتش مصر كلها تدور على مبررات لهزيمة الأهلي وإنه لو كان مين موجود كانوا حيكسبوا ولو مين كان فورمه كانوا هيسيطروا".

وتابع: "محدش خالص يجيب سيرة إن البطل اتهزم عشان سبب واضح إن الزمالك كان أحسن وأقوى وأجمد وأحرف".