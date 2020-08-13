منير أديب: جماعة الإخوان مارست العنف منذ تأسيسها

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن "مصرتمراليوم بالذكرى السابعة لفض اعتصام رابعة، والذي مارست خلاله الجماعة الإرهابية العنف وحتى بعد فضه من خلال تأسيس حركات مثل "سواعد مصر" و"لواء الثورة" و"ولع" الإرهابية.

وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن "مثل هذه الممارسات للإخوان طبيعية لأنها مارست العنف قبل أكثرمن 90 عاما ومنذ اللحظة الأولى لنشأتها على يد مؤسسها حسن البنا، إذ جرى إنشاء ما يسمى بـ"النظام الخاص"، وهو ذراع عسكري للجماعة قام بقتل قيادات تنفيذية ولا سيما رئيس وزراء مصر والمكلف بوزارة الداخلية محمود سامي النقراشي.

وأشارأديب إلى أن "حركة الجماعة مارست العنف منذ عام 2011 وبعد 2013 في كافة مستوياته سواء عنف سياسي أو عنف عسكري بقتل شخصيات تنفيذية أو مدنية، أو ما يسمى بالقتل العشوائي، وهو ما حدث بالفعل في اعتصام رابعة.

وتابع: كنا نسمع أن أشخاصا تم قتلهم من قبل الفرق التي تقوم بحراسة الاعتصام هم بطبيعة الحال من الإخوان ويلقون جثث هؤلاء الأشخاص في الحدائق بالقرب من شارع صلاح سالم، واكتشفنا أن بعض هذه الجثث لمتسولين.