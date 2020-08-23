مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي علي الطريق الزراعي الشرقي بالقرب من نقطة إسعاف أولاد يحيى مركز دار السلام بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي الشرقي، أنتقل مأمور وضباط المركز وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص، حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي.

نتج عن الحادث مصرع أحمد عبد الحكيم صديق 48 عاما عامل يقيم دشنا محافظة قنا، كما أصيب 8 آخرين يقيمون دائرة مركزدارالسلام.، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي دارالسلام المركزي، وتم تحويل ٣ من المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.