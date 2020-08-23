إصابة 4 أطفال بتسمم غذائي في سوهاج عقب تناولهم "شيبسي"

أصيب 4 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم شيبسي بقرية كوم غريب دائرة مركز طما بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول كل من دميانة مجدي نخلة 14 عاما، وأبانوب مجدي، 11 عاما، جومانه مجدي، 7 أعوام، نيرفانا مجدي، 3 أعوام، يقيمون قرية كوم غريب، مصابين بقيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة.

انتقل الى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص وسؤال المصابين حدوث إصابتهم عقب تناولهم شيبسي تم شراؤه من محل بقاله بذات الناحية.

تم حجز المصابين بقسم الأطفال، تحت الملاحظة الطبية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.