مجدي بدران يحذر المواطنين من "الفرحة المزيفة": معركة كورونا ماخلصتش

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، المواطنين من ما وصفه "الفرحة المزيفة"، فبعض المواطنين يعتقدون أنه تم التخلص من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، رغم أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أننا في حاجة إلى عامين كاملين من أجل التخلص من هذا الوباء.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساحة حرة"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه لا يجب على المواطنين الفرح بشكل مبالغ فيه، فالمعركة مع الفيروس لم تنتهِ بعد، خاصة أن الإصابات في العالم بالفيروس تجاوزت الـ 23.3 مليون حالة، وعدد الوفيات تتعدى الـ 806 آلاف حالة في العالم.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أكبر دولة بها عدد إصابات في العالم وكذلك وفيات هي الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن العالم يوجد به 160 لقاحا في مراحل التجارب المختلفة، من بينهم 135 لقاحا في مرحلة التجربة على الحيوانات، و8 لقاحات فقط وصلوا للمرحلة الثالثة.

وأوضح بدران، أن الموافقة على لقاح ما صعب جدا من أجل التأكد من فعاليته وأمانة، كما أن اللقاح الروسي عليه انتقادات كثيرة، ونال إشادات قليلة جدا، كما أن تجاربه السريرية لم تُعلن بعد، وبالتالي عليه علامات استفهام قوية، ولا يكفي الإشادة من سياسي أو رئيس دولة عن لقاح، بل يجب أن يكون هناك إشادة من العلماء.

وأشار إلى أن أهم لقاح في الوقت الحالي، هو اللقاح الثقافي، "لازم كل المواطنين اللي يسمعونا يبقى عارفين أربع حاجات أيسر وأسهل طريقة للقضاء على الفيروس هو التباعد الاجتماعي، متر ونصف لـ مترين، مفيش قبولات ومفيش سلامات ومفيش تصافح هنبعد شوية عن النظام القديم بتاعنا مش لازم نقعد نعبط فيه، غسل الأيدي يقيني من 150 مرضا، بالماء والصابون ".