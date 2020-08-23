جامعة بنها: ما فعله عميد كلية التربية عمل فردى يتنافى مع المجتمع

علق الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها، على حكم المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكماً بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعد أن ثبت تورطه فى رشوة جنسية، قائلاً: "ما ارتكبه الجاني عمل فردى لا يمثل من قريب أو بعيد المجتمع الجامعى سواء فى جامعة بنها أو الجامعات الأخرى".

وأضاف "الجيزاوى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة من أهمها أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو المساءلة، وتابع: "لدينا منهج فى الجامعة يتلخص فى أن العدالة عمياء ونزيهة الحكم عنوان الحقيقة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أنه فور علم الجامعة بالواقعة استغلاله للنفوذ وارتكاب أعمال تتنافى مع القيم والأعراف والأخلاق الجامعية ولا تتوافق مع المجتمع والأخلاق الجامعية، وتم إحالته إلى مجلس التأديب.