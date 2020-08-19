نائب رئيس جامعة بنها يتابع تنفيذ برامج تنمية قدرات هيئة التدريس

تابع الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عودة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة لمزاولة أنشطته التدريبية هذا الأسبوع بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وقال "الجيزاوى" إن مركز تنمية القدرات عاد إلى عمله بشكل طبيعي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والأخذ في الاعتبار ألا يزيد عدد المتدربين بالقاعة على ٢٠ متدرباً والتزام المتدربين بارتداء كمامة الوجه والحفاظ على مسافة تباعد مناسبة.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن المركز سوف ينفذ هذا الأسبوع مجموعة من البرامج التدريبية منها التقويم الذاتي والمراجعة الخارجية وإدارة المواقع الإلكترونية والطلاب الدراسات العليا وبرامج أخلاقيات البحث العلمي وبرنامج منهجية البحث العلمي، مؤكدًا أن التدريب خلال ٤ شهور الماضية كان يتم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.