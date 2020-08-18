محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان مشروع إنشاء المستشفى التخصصي

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، موقع مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب وقيادات المستشفى الجامعى.

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح من عميد كلية الطب حول مراحل تنفيذ مشروع مستشفى بنها التخصصي الجديد، والتخصصات والخدمات الطبية التى سوف يقدمها للمواطنين.

ووجه "الهجان" خلال الجولة بإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروع الذى يعد أحد المشروعات الصحية الهامة الجاري إنشاءها لخدمة أهالى القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه أكد "السعيد" أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي يعد إنجازًا طبيًا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

يذكر أن جامعة بنها قد حصلت على التراخيص اللازمة لهدم كافة المنشآت الموجودة علي الأرض لإنشاء المستشفى الجديد الذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية 60 ألف متر مربع، وهى عبارة عن بدروم وأرضي، و8 متكرر، ويسع 450 سريرًا، و15 غرفة عمليات، و50 سرير بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى التخصصي العديد من التخصصات الطبية الجديدة.