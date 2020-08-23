10 إجراءات اتخذتها سلطات مطار الأقصر استعدادًا لاستئناف حركة السياحة

أعلنت السلطات بمحافظة الأقصر، الخميس الماضي، استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد التواصل عدة مرات بين كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

"الوطن" استعرضت أبرز الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات في مطار الأقصر الدولي في تلك الظروف الراهنة، وفقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لاستقبال الرحلات الجوية المتزامنة مع بدء استئناف النشاط السياحي بداية الشهر المقبل بعد توقف دام أكثر من 5 شهور نتيجة جائحة كورونا.

1- قررت السلطات وفقًا لتعليمات وزارة الطيران أن يخضع القادمون في المرات القادمة، مثل السابقين لعملية تعقيم مكثفة تبدأ بتعقيم الشنط وكل المتعلقات.

2- الكشف على القادمين من قبل أطباء الحجر الصحي في المطار.

3- تنظيم القادمين في مجموعات، كل مجموعة تضم 20 شخصًا يتم الكشف على كل مجموعة على حدا، لمنع حدوث تزاحم أثناء عملية الفحص، ولم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بكورونا.

4- وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة، وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، بالإضافة إلى وضع علامات للوقوف والحركة.

5- مراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يوميا وباستمرار.

6- فحص القادمين من الخارج بأحدث المستجدات حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة، ونشر كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء بكافة أنحاء المطار تطلق إنذارا عند رصد ارتفاع درجة حرارة أي راكب باستخدام أشعة تحت الحمراء.

7- توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر.

8- تعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحي بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم، لضمان سلامة وحياة المسافرين والعاملين.

9- تخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

10- التشديد على العاملين بارتداء القفازات والكمامات الطبية والاطمئنان يوميًا علىهم من خلال الكشف عليهم بجهاز قياس الحرارة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.