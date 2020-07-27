مطار الأقصر الدولي يستقبل 145 عالقًا قادمين من الكويت

يستقبل مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الإثنين، 145 من العالقين المصريين بدولة الكويت، وذلك عبر رحلة واحدة من أصل 8 رحلات جوية استثنائية مقرر أن تتجه إلى محافظات القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، والأقصر.

وتأتي رحلة الطيران ضمن 12 رحلة قادمة من الكويت إلى مطارات مصر تقل 1830 عاملًا مصريًا من العالقين.

وسيخضع القادمون لعملية تعقيم مكثفة تبدأ بتعقيم الحقائب وكل المتعلقات، تبعها الكشف عليهم من قبل أطباء الحجر الصحي في المطار، حيث سيصطفون في مجموعات، كل مجموعة تضم 20 شخصًا يجري الكشف على كل مجموعة على حدا، لمنع حدوث تزاحم أثناء عملية الفحص.

ووصلت إلى مطار الأقصر الدولي، الشهر الماضي، رحلات استثنائية تابعة لشركة خطوط الجزيرة قادمة من الكويت، وأخرى من السعودية استطاعت أن تعيد 406 مصريًا من العالقين والعائدين إلى صعيد مصر، في أول رحلات طيران دولية تصل للمطار بعد توقف أكثر من 3 أشهر.

يذكر أن مطار الأقصر الدولي، أعلن أوائل الشهر الماضي، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية استعدادًا لعودة الرحلات، شملت وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، إضافة إلى وضع علامات للوقوف والحركة ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلًا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يوميًا، في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.