محافظ الأقصر يبحث استئناف حركة السياحة وانخفاض إصابات كورونا

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعاً مع عدد من قيادات القطاع السياحي وأصحاب الشركات والفنادق والمطاعم وممثلي الغرف السياحية لبحث استئناف وعودة حركة السياحة إلى الأقصر.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ وعماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة ووكيل وزارة الصحة الحالي بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل ووكيل وزارة الصحة السابق بالمحافظة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد.

استهل المحافظ كلمته في الاجتماع بعرض الوضع الصحي للأقصر فيما يخص فيروس " كورونا " المستجد منذ بدء الأزمة مروراً بالوضع الحالي متمثلاً في انخفاض نسب الإصابة بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات الشفاء بنسبة كبيرة جدا.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض للموقف الحالي للفنادق والمنشآت السياحية ومدى جاهزيتها لاستقبال السياح وخطة كل منشأة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات الخاصة بالوقاية والحماية حرصا على سلامة زوار المحافظة ،وعرض المشاركون في الاجتماع مطالبهم التي تمثلت في تعظيم الدور الإعلامي والتسويقي للمحافظة والترويج لها خارجياً والتنسيق المسبق لزيادة عدد رحلات الطيران الوافدة للمحافظة مع التركيز على الطيران العارض "الشارتر".

وأعربوا عن تفاؤلهم بعودة السياحة بشكل تدريجي مؤكدين أن عددا منهم تلقى بالفعل حجوزات سياحية ويجري تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنشآتهم السياحية .

كما أشادوا بقرارات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لدعم المنظومة والقطاع السياحي والمتمثلة في فتح معبدي الأقصر والكرنك ووادي الملوك والدير البحري اعتباراً من مطلع يوليو المقبل وكذلك تخفيض رسوم الدخول للأجانب في المزارات السياحية بنسبة 50 % حتى نهاية أكتوبر المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.