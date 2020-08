مظاهرات جديدة في أمريكا بعد مقتل رجل أسمر على يد الشرطة

اتهامات جديدة للشرطة الأمريكية بالعنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء، بعد حادث مقتل جديد لأمريكي من أصول أفريقية، خرجت على إثرها احتجاجات ضد الشرطة الأمريكية.

وقتلت الشرطة مواطنًا من ذوي البشرة السمراء، رميًا بالرصاص، في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا، يوم الجمعة الماضي.

وعلقت الشرطة الأمريكية على الامر، قائلة بإن فريقًا من عناصرها وصلوا الجمعة إلى متجر صغير في المدينة، عقب تلقيهم بلاغًا حول اضطرابات شملت شخصًا مسلحًا بسكين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار البيان الذي أصدرته الشرطة الأمريكية، إن القتيل هو مواطن يدعى ترايفورد بيليرين ويبلغ من العمر 31 عاما.

وأضاف البيان، أن عناصر الشرطة حاولوا احتجاز بيليرين في موقف سيارات تابع للمتجر، إلا أنه سعر للفرار، ما دفعهم لملاحقته باستخدام صعاقات، والتي لم تكن فعالة حد وصف البيان، ما دفعهم لإطلاق النار على الرجل خلال محاولته الدخول إلى المتجر، قبل أن يفارق الحياة في المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنها تجري تحقيقا في الحادث، لافتة إلى أنه لم يسفر عن إصابة أي من عناصرها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات قتل بيليرين، حينما كانوا 6 من رجال الشرطة يحاصرونه قبل أن يطلقوا الرصاص عليه حوالي 10 مرات.

This is another angle of the shooting that happened in Lafayette last night. Justice for Trayford Pellerin!!!!! (via @fancy.thaprettyone Instagram) pic.twitter.com/WFUDm1sGbS — #unlimitedrange (@saidihenryjr) August 22, 2020

ووصف التحالف الأمريكي لحماية الحريات المدنية ما حصل بأنه حادث مروع لعنف الشرطة تجاه شخص من ذوي البشرة السوداء والذي أسفر عن مقتله.

وشارك عشرات الأشخاص السبت في احتجاجات شمال لافاييت بعد مقتل بيليرين.

I’m at the Shell station in north Lafayette where community activists have organized a protest after Trayford Pellerin was fatally shot by Lafayette Police. pic.twitter.com/gQCPt74vDy — Ashley White (@AshleyyDi) August 22, 2020

وكانت احتجاجات واسعة وأعمال شغب شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، إثر مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة في الـ25 من مايو الماضي.