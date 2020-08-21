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أمريكا تسجل 44023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 174.255 حالة وفاة متأثرة بالفيروس الوبائي منذ ظهوره في أمريكا

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أ ش أ
09:53 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 44.023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى5.573.847 حالة.

وأضافت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم تسجيل 174.255 حالة وفاة متأثرة بالفيروس الوبائي، من بينهم 1.078 حالة وفاة جديدة اليوم.

وأشارت الشبكة إلى أن الأعداد المسجلة تشمل كافة الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا بالإضافة إلى العائدين من الخارج.

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