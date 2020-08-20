رئيس وزراء العراق يمدد زيارته إلى أمريكا

وافق رئيس الوزراء العراقي ‫مصطفى الكاظمي،على طلب من قادة وأعضاء في الكونجرس الأمريكي بتمديد زيارته إلى الولايات المتحدة.

ونقلت قناة السومرية الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصادر حكومية عراقية قولها إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تأجيل موعد العودة إلى العاصمة بغداد التي كانت مقررة مساء اليوم، وذلك عقب مطالبة قادة من الكونجرس الأمريكي بتمديد هذه الزيارة لرغبتهم في لقائه".

وعقد رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدة محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تضمنت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.

والتقى الكاظمي، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن، حيث بحث الطرفان حزمة من المواضيع منها مكافحة الإرهاب، وتفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ملفات أخرى مشتركة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال، أمس الأربعاء: "إن الولايات المتحدة ستقدم نحو 204 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم.