الليلة بـ500 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة دعارة في المنيا

قررت نيابة المنيا، حبس شبكة دعارة مكونة من 3 سيدات وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات وكشفت التحقيقات بأن المتهمين يمارسون الرذيلة بمقابل 500 جنيه في الليلة الواحدة وأن المتهمة الرئيسية سبق اتهاما في 8 قضايا.

وأشارت إلى أنهم كانوا من القاهرة والجيزة واتجهوا إلى الصعيد؛ لممارسة أعمالهم بعد خروج المتهمة الرئيسية من السجن، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور بني مزار بوجود شقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الشقق المستأجرة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن الشبكة تقودها عجوز في نهاية العقد الخامس من العمر، كانت تقيم في القاهرة وسبق اتهامها في قضايا آداب وبصحبتها ربة منزل 35 عاما، وأخرى 25 عاما، وعامل، وأن جميعهم اتجهوا إلى الصعيد لممارسة نشاط إجرامي تخصص في نشر الرذيلة، وضبط المتهمون وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.