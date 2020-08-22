سقوط شبكة دعارة تقودها عجوز في المنيا.. والتحريات: هربوا من القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا القبض على شبكة دعارة مكونة من 3 سيدات وعامل، وتبين من التحريات أن المتهمين كوَّنوا شبكة لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

ودلت التحريات على أن المتهمة الرئيسية سبق اتهاما في 8 قضايا، وأشارت إلى أنهم كانوا من القاهرة والجيزة واتجهوا إلى الصعيد؛ لممارسة أعمالهم بعد خروج المتهمة الرئيسية من السجن، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا، من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور بني مزار بوجود شقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بإحدى الشقق المستأجرة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن الشبكة تقودها عجوز في نهاية العقد الخامس من العمر، كانت تقيم في القاهرة وسبق اتهامها في قضايا آداب وبصحبتها ربة منزل 35 عاما، وأخرى 25 عاما، وعامل، وأن جميعهم اتجهوا إلى الصعيد لممارسة نشاط إجرامي تخصص فى نشر الرذيلة، وضبط المتهمون وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.