سعر الدولار اليوم الأحد 23-8-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 23 أغسطس الحالي، وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك الخاصة والحكومية العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس والإسكندرية على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وشهد الدولار استقرارًا بالتعاملات وفقًا للتحديث الأخير بالمواقع الإلكترونية للبنوك ليباع في بنوك: "الأهلي المصري، مصر، مصر إيران للتنمية، المشرق - الأهلي المتحد - التنمية الصناعية - التجاري الدولي" بـ15.98 جنيه، مقابل 15.88 جنيه للشراء.

فيما جاء سعر الدولار في بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي (بيريوس) - مصرف أبوظبي الإسلامي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني - المصري الخليجي - المصري لتنمية الصادرات - التعمير والإسكان -عودة" بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه للشراء.

فيما سجّل أقل سعر له ببنكي العقاري المصري العربي والمصرف المتحد، ليباع بـ15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

وكان اقتصاد منطقة اليورو فقد زخمه بشكل غير متوقع هذا الشهر، بعد عودة ظهور حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي فرض قيودًا جديدة، ما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في إنعاش النمو، بينما لا يزال الوباء جامحًا، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ليسجّل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، ويسجّل في بنك قناة السويس نحو 18.74 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مسجلًا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي وفق تعاملات اليوم في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.