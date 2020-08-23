سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، الأحد، سيولة مرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسيابا في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بالمداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي، وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وعينت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية في المناطق والميادين بالمحافظتين، للتعامل مع أي تكدسات مرورية تظهر أثناء خروج الموظفين من عملهم.