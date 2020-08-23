أسعار الذهب اليوم الأحد 23-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم، الأحد 23 أغسطس الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة متأثرًا بالحالة الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، صباح اليوم، استقرارًا بالتعاملات مقارنة بأسعار مساء أمس، إذ جاءت على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 974 و976 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 852 و854 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 732 و732 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و832 جنيها.

وكان نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، فسّر سبب الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب، أنّه بسبب جني الأرباح، وذلك بعد أن باع عددا كبيرا من المضاربين، أطنانًا من الذهب بأسعار عالية للاستفادة من الارتفاعات وهامش الربح، ما أدى إلى تهاوي الأسعار، قائلا: "كل ما بيبيعوا السعر بيهبط".

رحلة الذهب خلال أسبوع

وكان سعر أوقية الذهب وصل إلى 2066 و2067 دولارا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1940 دولار للأوقية، ما يجعل المتضاربين يشترون الكميات المباعة مرة أخرى لتعاود أسعار الذهب ارتفاعها مجددًا.

وعن الوقت الأفضل والأنسب للشراء، أوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أنّ فترة تراجع أسعار الذهب، هي التوقيت الصحيح لشراء المعدن الأصفر، للاستفادة ببيعه بعد أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى، إذ إنّ أغلب رواد الأسواق يبحثون عن الأونصة والسبيكة، نظرًا لأنها الملاذ الآمن والأفضل في الاستثمار، ويعد الهبوط الذي تشهده الأسعار حاليًا وقتًا مناسبًا للشراء للمواطنين الذين لديهم فوائض مادية الاستثمار، ناصحًا بتوجيه استثمارهم في السبائك بدلًا من المشغولات للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك غير محملة بـ"المصنعية "والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على المشغولات الذهبية.

ويُعد توجه المضاربين للشراء هو سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عملية المضاربات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أنّ هذه الارتفاعات والانخفاضات المتوالية لأعيرة الذهب تربك عمليات البيع والشراء فى السوق المحلي، إذ يتوقع رئيس شعبة الذهب أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام المقبلة ليصل إلى سعر 2000 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة خلال تعاملات أمس الأول 0.6 بالمئة إلى 27.40 دولار للأوقية وتتأهب لارتفاع أسبوعي بنحو 3.8 بالمئة.

وصعد البلاتين أيضًا خلال تعاملات أمس الأول 0.6 بالمئة إلى 922.77 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2170.53 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إنّ تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات واستمرار التوتر الجيوسياسي مستمرون في دعم الذهب، ونتوقع تداول الذهب بين 1920 و1980 دولارًا في الأمد القريب، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.