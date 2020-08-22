أسعار الذهب اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم مقارنة بأسعار مساء أمس، بعد أن ارتفع ارتفاعا طفيفا مساء أمس، وعلى مدار الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرا بالحالة الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى مدار أسابيع ماضية، قفزت أسعار الذهب قفزة كبيرة، هي الأعلى في تاريخها حيث تخطى سعر الذهب عيار 24 حاجز 1000 جنيه، متأثرًا بتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار في الاقتصاد العالمي.

ويحرص العديد من المواطنين على اللجوء إلى المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن لهم من انخفاض قيمة النقود وتراجع أسعار العملات سواء كانت دولار أو يورو، وانخفضت القوى الشرائية وحركة تجارة الذهب في الأسواق المصرية خلال موجة الارتفاع الشديدة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، استقرارا مقارنة بأسعار مساء أمس، والتي جاءت كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 974 و976 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 852 و854 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 732 و732 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و832 جنيها.

وعن أسباب تذبذب أسعار الذهب، قال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على برنامج مساء dmc، إن الأسعار في تلك الفترة غير مستقرة، كما أنه من المتوقع ان ترتفع مره أخرى تتخطى ما وصلت له، متأثرا برتاجع الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وفي مداخله هاتفية أخرى، أوضح "واصف" أن الذهب حتى تلك اللحظات يشهد تذبذبا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض بمعدل كل 10 دقائق، وهي ظاهرة قلما تحدث حول العالم، حيث إن انخفاض سعر الذهب حاليا هو انخفاض مرحلي لجني أرباح كبار المستثمرين في ذلك المجال، موضحًا أن سعر الذهب لن يهبط لمستويات أقل من تلك التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، وطالما ظلت الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب لم يجر علاجها فسيظل سعر الذهب في تذبذب مستمر.

رحلة أسعار الذهب خلال الشهر الماضي

بدأت أسعار الذهب، خلال الفترة الماضية، في الارتفاع التدريجي؛ ليصل إلى أعلى معدل له في تاريخه، بعد أن شهد حاله من التذبذب في الفترة التي تسبق موجة الارتفاع، ليتخطى حاجز 1000 جنيه، وفي بداية الأسبوع الماضي، شرعت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي حتى سجل صباح اليوم استقرارا ليصل عيار 21 إلى 854 جنيها.

وقدم رئيس الشعبة عددا من النصائح للمواطنين حول شراء المعدن الأصفر في فترات التراجع والهبوط، وتجنب شراؤه في ذروة الارتفاع، موضحا أنه من الأفضل شراء سبائك الذهب أكثر من المشغولات، لأنها لا تفقد قيمتها لعدم وجود سعر للمصنعية، للاستفادة ببيعها في أوقات ذروة الارتفاع.