وزير الصحة السابق يشخص حالة محمد عبد الشافي: ماذا يعني كسر الترقوة؟

أصيب اللاعب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للزمالك بـكسر في الترقوة، بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس، ويجري عبدالشافي اليوم، أشعة لتحديد حجم الإصابة والبرنامج الطبي الذي يخضع له.

بدوره، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان السابق، إنّ عظمة الترقوة تقع في مقدمة الصدر، وتحديدا أسفل العنق وعلى جانبي عظمة الصدر، وتوجد مباشرة فوق الضلع الأول على جانبي جدار الصدر الأمامي، ولها دور مهم في ربط الطرف العلوي بجذع الجسم.

وأضاف العدوي، لـ"الوطن"، أنّ أهمية عظمة الترقوة تتمثل في أنّها تجعل الطرف العلوى من الكتف قادرعلى الحركة، إضافة لقدرتها على حماية أعصاب وأوعية الطرف العلوى التي تمر من خلال عنق الرئة والإبط.

وأوضح العدوي، الأسباب التي تؤدي لكسر عظمة الترقوة، والتي تحدث أثناء لعب كرة القدم والصدمات الناجمة عن حوادث الطرق، وهناك سبب آخر وهو تعرض الجنين أثناء عملية الولادة لكسر الترقوة، لافتا إلى أنّه يمكن علاج كسر الترقوة، عن طريق التدليك بالثلج والعلاج الطبيعي والمسكنات، ويمكن اجراء عملية جراحية وزرع شرائح ومسامير بالعظم في الحالات الحرجة.

ولفت إلى أنّ أعراض إصابة عظمة الترقوة، تتمثل في التورم والألم الذي يشعر به الفرد عند حركة الكتف، وصوت قرقعة يسمعها المصاب عند حركة الكتف.