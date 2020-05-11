مدحت العدل يسخر من وليد سليمان بعد "تدريس الأهلي": الكورونا تعمل أكتر من كده

سخر الدكتور مدحت العدل، الكاتب والمؤلف، من طلب الكابتن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بإنشاء مادة لتدريس الأهلي في مناهج التعليم.

وغرد العدل عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "وليد سليمان يطالب بإنشاء مادة لتدريس الأهلي في مناهج التعليم.. الكورونا والعزل يعملوا أكتر من كدا".

وطالب وليد سليمان في تصريحات له بضرورة وجود مادة اسمها "النادى الأهلي" يتعليمها الأطفال فى المدارس، "النادي الأهلي دا شيء عظيم ورائع وكل يوم داخل النادى بتعلم أشياء جديدة استفدت منها داخل وخارج الملعب.. تعملت أن الوقت الصعب يخلق النجوم والأساطير في النادي، كما أنني تعلمت يعني إيه قيم ومبادئ داخل النادي الأهلي وهذه ليست شعارات فقط كما يدعي البعض".

الكاتب والسينارست الدكتور مدحت العدل معروف بانتمائه وتعصبه لفريق نادي الزمالك، وتفاعله الكبير على مواقع السوشيال ميديا في كل ما يخص نادي الزمالك.