355 ألف جنيه إيرادات "توأم روحي" أمس.. و"الغسالة" يكتفي بـ100 ألف

تصدر فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، إيرادات الأفلام، أمس ، بتحقيقه 355 ألفا و116 جنيهًا، متفوقا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 99 ألفا و880 جنيهًا.

ووفقا لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 6 آلاف و380 جنيهًا، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 3 آلاف و299 جنيهًا.

واحتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي"، بنزوله في السينمات للجمهور، وسط صناع العمل.

وحضر الاحتفال أبطال العمل، منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومنتج العمل أحمد السبكي، والمخرج عثمان أبولبن، والمؤلفة أماني التونسي.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن لمشاركتهم الاحتفال، منهم النجمة إيمي سمير غانم ومحمود عبدالمغني ومحمد ثروت.