رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة يُسلم 22 باكية بيع سلع بسويقة الحي الثالث

سلَّم المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ٢٢ باكية بيع سلع للفائزين بها بمقابل الانتفاع " إيجار يومي" بسويقة الحي الثالث بمنطقة "ابنى بيتك" بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة والشرطة المختصة، مشيراً إلى أن إجمالي الباكيات بالسويقة ٣٨ باكية.

وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، أنه سيتم تسليم الباكيات المتبقية الأسبوع المقبل بسبب كثرة أعداد المتقدمين لحجز هذه الباكيات، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، وكذا توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين وللقضاء على المظاهر العشوائية بمدينة الفيوم الجديدة.