حكاية طفلين في الفيوم وأسوان قُتل أحدهما والثاني نجا بأعجوبة

شهدت الأيام القليلة الماضية جريمتين بشعتين كان الضحايا فيهما أطفال قتل أحدهما ونجا الثاني بأعجوبة بعد سقوطه في عجان مخبز كهربائي.

في الجريمة الأولى والتي وقعت في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم اكتشف والدي الطفل المجني عليه مصرعه داخل إحدى دورات المياه بعد اختفائه عدة ساعات لتتكشف خيوط ما حدث بعد أن غادرهما ابنهما وهم في السوق لشراء حلوى.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم طفل آخر يكبر المجني عليه استدرجه من السوق وذهب به إلى دورة المياه وحاول هتك عرضه واغتصابه لكن المجني عليه قاومه فانهال عليه المتهم ضربا ثم دفع الباب بقوة فارتطم به ليسقط في دلو به ماء مفارقا الحياة وبعد أن بحث أهل المجني عليه عنه بمساعدة الأهالي عثروا على جثته في دورة المياه.

ألقت الشرطة القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته وأجرى محاكاة لكيفية ارتكابها وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

في الجريمة الثانية والتي وقعت في كوم امبو بأسوان حمل عامل بمخبز آلى طفلا يعمل في المخبز وألقاه في عجان المخبز حتى أوشك على الوفاة لكن تم إنفاذه قبل أن تبدأ التحقيقات ويقول والدي المجني عليه أمام النيابة إن المتهم بينه وبين ابنهم الصغير خلاف بسبب رغبة الأول في ترك المجني عليه العمل في المخبز.

أثناء التحقيق توصلت النيابة لمشاهد للحادث التقطتها كاميرات مراقبة أظهرت المتهم يحمل الطفل المجني عليه ويلقيه في العجان فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.