متخصص بالشؤون العربية: محاكمة قتلة "الحريري" أوضحت الرؤية في لبنان

قال محمد حمادة، المتخصص في الشؤون العربية، إن هناك الكثير من الأشخاص الذين انتظروا محاكمة الأشخاص الذين اغتالوا رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وذلك لتوضيح الرؤية في من هو المتسبب في اغتياله.

وأضاف "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجريمة قد وقعت منذ 15 عام وكان فيها 5 مشتبه بهم في تلك العملية وتم تبرئه 3 متهمين وتم إلقاء اللوم على متهم من قبل فصيل معين بداخل لبنان، وهناك عنصر تم قتله في 2016 بدولة سوريا حتى ابتعدت الاتهامات عنه، موضحا أن "أبوسليم" وجهت له المحكمة تهمة سبق الإصرار والترصد في قتله لرئيس الوزرءا اللبناني السابق، وهو ما يؤكد وجود مجموعة تسعي لإبعاد "الحريري" عن الحياة السياسية، وهو الذي كان دائما ما يرفض التدخلات السورية في لبنان.

وأكد أن سوريا قد أحكمت السيطرة على لبنان مدة لا تقل عن 29 عام، وهناك من ينظر للحكم بأنه قد أشفي غليل الكثير، وهناك من ينظر إليه كونه حكم سياسي، مشيرا إلى أنه وحتى الآن مازالت الإجراءات والتحريات بالنسبة لمرفأ بيروت والحدث الكبير الذي أدى إلى إنهيار نصف بيروت بالإضافة إلى مقتل أكثر من 180 شخص وإصابة 6 الآف مصاب جراء ذلك الحادث، وهناك تحقيقات دولية وتحقيقات لجمع الأدلة في ذلك الحادث الكبير.