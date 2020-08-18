خالد أبو بكر تعليقا على محاكمة "قتلة الحريري": حكم الأرض ليس كافيا

علق خالد أبو بكر، على المحاكمة التاريخية لقتلة رفيق الحريري، مؤكدًا أن واقعة الاغتيال جريمة هزت المجتمع العربي والعالمي بأكمله، متسائلًا: "هل سيكون هناك خطوة أخرى من سعد الحريري؟".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المحكمة برّأت سوريا وحزب الله لعدم وجود دليل، متعجبًا من إدانة "عياش بمفرده"، قائلًا: "بعد 15 عامًا عجز المجتمع الدولي كله عن الحقيقية الكاملة".

وأضاف: "من وجهة نظري لم تظهر الحقيقة كاملة، لأن عياش لا يمكن أن يحمل هذه الكمية من المتفجرات وينقلها بمفرده، في حين أن المحكمة قالت إن المسؤول عن التفجير سليم عياش بمفرده، ومن وجهة نظري هناك حقائق غائبة".

وتابع قائلًا: "عدل الأرض ليس كافيًا، وعلى اللبنانين انتظار حكم السماء".

وواصل: "لا عدل فى الأرض، فالعدل فالسماء، وهذه هي إمكانيات البشر، والسؤال من كان وراء مقتله.. ومن خطط وأعد العدة، ووضع متفجرات 2.5 طن؟.. لا يمكن لشخص بمفرده أن يقوم بكل ذلك، والمحكمة اكتفت بإدانة شخص واحد".