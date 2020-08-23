حبس المغربية زوجة الضابط المفصول المتهمة بتعذيب طفلة كفر الشيخ

أمر رئيس نيابة كفر الشيخ بحبس الزوجة المغربية المتهمة بتعذيب طفلة كفر الشيخ 4 أيام بعد تجديد حبس زوجها "كمال الدين.م.خ" 40 عاما، ضابط شرطة مفصول، بمحافظة الجيزة، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قرر رئيس النيابة استدعاء زوجته المصرية التي تحمل الجنسية المغربية، واستدعاء والدة الطفلة لسؤالها في الاتهمامات المنسوبة لها بالإهمال وتعريض حياة ابنتها للخطر دون علم والدها.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني وزوجته المتهمة، وأكدت الطفلة قيام ضابط وزوجته مغربية الجنسية بالاعتداء عليها وتعذيبها في ثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما وأنهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات بشأن واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

كان مدير أمن كفرالشيخ اللواء خالد العزب تلقى إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من المدعو "إبراهيم.ف.ع" 47 عاما، فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين.م.خ" 40 عاما، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 أعوام.