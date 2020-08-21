تجديد حبس الضابط المفصول المتهم بتعذيب طفلة كفر الشيخ 15 يوما 

جدد أدهم غانم، وكيل نيابة كفر الشيخ، حبس "كمال الدين.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، المتهم بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية البالغة من العمر 9 أعوام، التي تقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما قرر استدعاء زوجته المصرية التي تحمل الجنسية المغربية، واستدعاء والدة الطفلة لسؤالها في الاتهمامات المنسوبة لها بالإهمال وتعريض حياة ابنتها للخطر دون علم والدها.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها والجاني، وأكدت الطفلة قيام ضابط وزوجته مغربية الجنسية بالاعتداء عليها وتعذيبها اثناء العمل كـ"خادمة" في منزلهما وأنهما اعتادا ضربها وإطفاء السجائر في جسدها وتشويه أماكن من جسمها باستخدام المياه الساخنة والكلور الحارق.

وكشفت التحقيقات حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، وجرى القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

وكان مدير أمن كفرالشيخ اللواء خالد العزب تلقى إخطارا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من المدعو "إبراهيم.ف.ع" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات.