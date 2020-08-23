نضال الشافعي ينضم لـ"في يوم وليلة" مع أحمد رزق

تعاقد الفنان نضال الشافعي، رسميا، على المشاركة في بطولة مسلسل "في يوم وليلة" مع الفنان أحمد رزق، والمقرر انطلاق تصويره، خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيتن عامر وولاء الشريف، وجارٍ اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج "سينرجي".

وفي سياق مختلف، ينتظر الشافعي عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7"ن خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى المبارك بسبب نسبة تشغيل السينمات بـ25% من طاقتها، ويشاركه في البطولة منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي وآخرين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.