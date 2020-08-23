"التخطيط": الحكومة ترصد مخالفات البناء بـ"الأقمار الصناعية"

قال الدكتور مجاهد حسن المشرف على وحدة التصوير الفضائي بوزارة التخطيط، إن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عام 2018 تقريبًا، وأن وزارة التخطيط لديها مركز يسمى المتغيرات المكانية ودوره هو رصد التغيرات في الأرض، ويرسل كل 3 شهور تقريرًا بالمتغيرات التي حدثت في المكان بمحافظات الجمهورية كلها.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل محافظة أصبح لديها معلومة بعدد المتغيرات التي لديها كل 3 شهور، وفي نفس الوقت أماكن التغير، ومن خلاله يستطيع رصد إذا كان هذا التغير قانونيًا من عدمه من خلال المعاينة، وهو ما سيتم استخدامه في رصد مخالفات البناء.

وتابع أن المركز يتكون من عدة مكونات رئيسية أولها التصوير الفضائي، حيث إن هناك صورًا فضائية متاحة للهيئات والجهات المعنية بالبلد بدقة عالية جدًا، وتوفر يوميًا بدقة 3 أمتار ودقة أخرى تصل إلى 70سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان، وفي نفس الوقت الحسابات التي تكون مع الجهات والتي تستطيع أن تستخدمها للتصوير الفضائي يؤهلها أن تستخدمها في عدة تطبيقات أخرى وليس فقط التغيرات المكانية، ويمكن أن تستخدم للمتخصصين في الزراعة.