العناني وأمين السياحة العالمية يتفقدان إجراءات الوقاية بمتحف الغردقة

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اليوم الأحد جولة بمدينة الغردقة، لتفقد التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفنادق والمتاحف والأنشطة البحرية في الغردقة وكذلك مطار الغردقة الدولي بعد استئناف حركة السياحة الوافدة اعتبارا من الأول من يوليو 2020‪.

بدأت جولة وزير السياحة والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، صباح اليوم الأحد، بتفقد الإجراءات الاحترازية بمتحف الغردقة. ثم اتجها لتفقد أحد المستشفيات ومركز غوص بمدينة الغردقة، قما أجريا جولة بحرية.

وحسب مصدر مسؤول، يعقد الجانبان عددا من المباحثات الثنائية واللقاءات مع المستثمرين بالقطاع السياحي بالغردقة، بالإضافة إلى متحف الغردقة وعدد من الفنادق ومستشفى بالغردقة ومطار الغردقة الدولي.

كان وصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقه أمين عام منظمة السياحة العالمية، مساء أمس، وصلا إلى مدينة الغردقة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على رأس وفد من منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.