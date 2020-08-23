التحالف الدولي ينسحب من موقع بقاعدة التاجي شمالي بغداد

انسحب التحالف الدولي ضد داعش، اليوم، من الموقع 8 في قاعدة التاجي شمال بغداد وسلمه للجيش العراقي.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة، أنها ستتسلم بقية المواقع من التحالف الدولي في قاعدة التاجي لاحقاً "وفق جدول زمني".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الموقع رقم 8 "كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزيلندية والأميركية"، مبيناً أن "الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه" وفقا لقناة "العربية".

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، والتي بحث فيها انسحابَ القوات الأمريكية من العراق ضمن مواضيع أخرى.

6 سنوات وأكثر بقليل هي عمر الفترة التي قضاها التحالف الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في العراق بهدف المساعدة آنذاك لطرد تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على عدد من المدن وقتها.

اليوم وبعد مرور تلك الأعوام بمنعطفاتها ومنعرجاتها، قيادة العمليات المشتركة أعلنت أن تلك القوات وخاصة الأمريكية سوف تنسحب من قاعدة التاجي شمالي بغداد والتي تعتبر الأهم لهذه القوات مرجحة توجهها إلى قاعدتي البغدادي والحرير في إربيل.

وتشرف على عملية الانسحاب القيادة المشتركة المسؤولة عن التنسيق مع قوات التحالف ما يجعل دورها ينحصر بعد الانسحاب في عمليات التدريب وتبادل المعلومات.

وما تبقى من هذه القوات المنسحبة سوف يعود للدول التي جاءت منها دون تموضعها أو انتشارها مجددا في أي قاعدة بالعراق، وبالعودة لتاريخ الخامس عشر من يونيو عام 2014، أي منذ وصول قوات التحالف الدولي نجد أن هذه القوات تركز دورها في القضاء على تنظيم "داعش" وساهمت في معارك تحرير الموصول والأنبار وصلاح الدين.

وبعد دحر التنظيم عام 2017 تحولت مهامها لتدريب القوات العراقية وتسليحها وتقديم المعلومات الاستخباراتية لها، بالإضافة للدعم العسكري المباشر من خلال الطلعات الجوية لملاحقة خلايا داعش النائمة وتحييدها بالضربات.

أما أبرز القواعد التي كانت موجدة فيها، التاجي شمال بغداد قاعدة مطار بغداد قاعدة بلد في صلاح الدين وقاعدة الحبانية في الأنبار وقاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة K1 في كركوك والحرير في أربيل.