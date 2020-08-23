وفاة 4 مسعف في الدقهلية بكورونا

نعت اللجنة النقابية للعاملين بمرفق إسعاف الدقهلية، اليوم، حازم محمد العيسوي، مسعف بإسعاف ميت سلسيل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحد زملاء العيسوي، إنه أول مسعف من ضحايا كورونا في الدقهلية، بعد 3 سائقين فارقوا الحياة الفترة الماضية متأثيرين بإصابتهم بالفيروس.

وأوضح أن زميلهم حازم العيسوي كان يتلقى العلاج منذ فترة في مستشفى العزل بتمي الأمديد، إلى أن توفي صباح اليوم.

ويترقب أهالي قرية "الاتحاد" مركز ميت سلسيل، وصول الجثمان لتشيعه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن إسعاف الدقهلية فقد 3 ضحايا خلال مقاومة فيروس كورونا وهم: أحمد مجدي سائق بإسعاف ميت غمر، ووليد عبد الباسط، 35 سنة، سائق بإسعاف ميت غمر، ومصطفى إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، سائق بقرية "أوليلة" مركز ميت غمر.