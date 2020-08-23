إيران تكشف تفاصيل الثواني الأولى من حادث الطائرة الأوكرانية

روت هيئة الطيران المدني الإيراني تفاصيل اللحظات الأولى التي حدثت في الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بعد انفجار الصاروخ الأول وما تلاها من وقائع بعد انفجار الصاروخ الثاني.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، الأحد: "تسجيل الصوت في قمرة القيادة توقف بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول، ووصول الصاروخ الثاني إلى جوار الطائرة بعد 25 ثانية على الأقل، وليس هناك أي معلومات في الصندوق الأسود حول أداء الصاروخ الثاني وآثاره على الطائرة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأوضح المسؤول أنّ انفجار الصاروخ الأول أحدث أضرارا جسيمة بالطائرة واصطدامه بها، أدى لانقطاع FDR و CVR خلال 19 ثانية، لكن أداء وحديث وردة فعل طاقم الطائرة تشير إلى سلامته جسديا بعد انفجار الصاروخ الأول.

وأكد رئيس هيئة الطيران أنّ قراءة بيانات الصندوقين الأسودين تمت تحت مسؤولية هيئة الطيران المدني الإيراني بمساعدة تقنية من فرنسا، منوها بأنّ عملية قراءة البيانات حضرها ممثلون من أمريكا، الدولة المصنعة للطائرة، ومن أوكرانيا وفرنسا، إضافة إلى كندا وبريطانيا والسويد.

وتابع: "قراءة بيانات الصندوقين الأسودين تمت بشكل جيد ومن دون أي مشكلات تقنية، نشكر فرنسا على تقبلها تقديم المساعدة التقنية في قراءة الصندوقين الأسودين، معلومات الصندوقين الأسودين باتت بحوزة ممثلي الدول ذات الصلة بالطائرة".

وقال المسؤول الإيراني إنّ تحليل بيانات الصندوقين الأسودين تم بهدف تجنب أحداث مشابهة مستقبلا، داعيا إلى عدم توظيف هذا الحادث لأغراض سياسية.