رؤوف عباس حامد.. ذكرى ميلاد أحد رواد الباحثين في تاريخ مصر الاجتماعي

بالقراءة في السير الذاتية لعدد من الأدباء المصريين يتبين تأثيرهم وتأثرهم بالظروف التي يمرون بها لتتفاعل مع موهبة الكتابة فتفرز رافدا من روافد القلم، ومن بينهم رؤوف عباس حامد، المؤرخ المصري الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، إذ كان والده كثير الترحال من بلد لآخر بسبب طبيعة عمل والده بالسكك الحديدية.

ولد حامد في مثل هذا اليوم 24 أغسطس من العام 1939 وعرف بأنه صاحب مدرسة في التاريخ الاجتماعي، تولى من خلالها تكوين جيل من الباحثين في تاريخ مصر الاجتماعي وساهم في تكوين بعض الباحثين في هذا المجال في اليابان وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، كما أن له العديد من الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، وترجم إلى اللغة العربية العديد من الأعمال، تولى رئاسة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية من 1999 حتى وفاته في 2008.

عمل رؤوف عباس أستاذا للتاريخ الحديث بجامعة القاهرة وأستاذا زائرا بجامعات طوكيو (اليابان)، جامعة قطر، جامعة الإمارات العربية المتحدة، جامعة السوربون بباريس، جامعات كييل، وإسن، وهامبورغ، وفرايبورغ بألمانيا، جامعة كاليفورنيا، جامعة ستانفورد، جامعة جورجيا بأمريكا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وعلى وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية.

ذكر عن رؤوف عباس أنه كان الابن البكر لوالديه، ولد في بورسعيد يوم 24 أغسطس 1939، ولما كان والده العامل بالسكك الحديدية كثير التنقل في العمل فقد أقام مع جدته بالقاهرة منذ عام 1943 حيث استكمل المرحلة الأولى من تعليمه الأساسي، ودرس القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم بالكُتّاب ثم التحق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الابتدائية بحي شبرا ومنها إلى مدرسة شبرا الثانوية التي ظل بها عاما واحدا انتقل بعده ليعيش مع أسرته في طوخ.

استكمل دراسته الثانوية في مدرسة طوخ الإعدادية الثانوية ثم في مدرسة الشهداء بقرية طنوب بالمنوفية حيث انتقل عمل والده، وتطوّع في الحرس الوطني أثناء العدوان الثلاثي على مصر في 1956 وأتمَّ التدريبات العسكرية إلا أنه لم تتح له الفرصة للمشاركة الفعلية في المجهود الحربي.

بعد استكمال دراسته الثانوية التحق رؤوف عباس بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة عين شمس وتخرج فيها عام 1961 بتقدير جيد، وتم تعيينه بعد تخرجه مراجعا للحسابات بالشركة المالية والصناعية المصرية في كفر الزيات. وخلال عمله بالشركة درس الماجستير في التاريخ الحديث بجامعة عين شمس وحصل عليه في نوفمبر 1966 بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع.

وأثناء دراسته للدكتوراه في جامعة عين شمس استقال من الشركة المالية والصناعية المصرية والتحق بالعمل كمعيد للتاريخ الحديث بجامعة القاهرة. استمر رؤوف عباس في دراسته للدكتوراه في جامعة عين شمس حيث حصل عليها في يناير 1971 مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع.

شارك في العديد من الأنشطة العلمية بمصر فكان عضوا للجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيسا لللجنة العلمية لدار الوثائق القومية ورئيسا لوحدة الدراسات التاريخية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ورئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ورئيسا لتحرير مجلة الروزنامة الدورية السنوية التي تصدرها دار الوثائق القومية وعضوا لللجنة العلمية لمشروع الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ومن مؤلفاته بالعربية "الحركة العمالية في مصر، القاهرة، 1968، النظام الإجتماعي في مصر في ظل الملكيات الكبيرة، القاهرة، 1973، السياسة الأمريكية والعرب (تأليف مشترك)، بيروت، 1982، جماعة النهضة القومية، القاهرة، 1985، كبار الملاك والفلاحين في مصر، 1837-1952 (تأليف مشترك مع د. عاصم الدسوقي)، القاهرة، 1998 ومن مؤلفاته بالإنجليزية:

The Japanese and Egyptian Enlightenment, A Comparative Study of Fukuzawa Yukichi and Rifa'ah al-Tahtawi / ILCAA press, Tokyo 1990 Landlords and Peasants, A Study of Social Development in Modern Egypt, 1837 - 1952, Co-author with Dr. Assem El Dessouki