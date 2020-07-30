أستاذ تاريخ يعلق على إعلان الجامعة الفرنسية عن مصر: به "عقدة الخواجة"

قال الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن إعلان الجامعة الفرنسية الذى يسوق إلى الاحتلال الفرنسى على مصر، هو فيديو صادم جداً، وتابع: "أتصور أنه لم يتم عرضه على مؤرخين.. فالحملة الفرنسية لم تستمر أكثر من 3 سنوات وتأثيرها محدود للغاية".

وأضاف "عفيفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن نابليون بونابرت، عندما جاء لمصر ضرب القاهرة بالقنابل واقتحم الأزهر بالخيول، مشيراً إلى أن ذلك لا يتنافى مع العلاقات الفرنسية المصرية القديمة والحديثة والتى مازالت مستمرة، ولكن كان على القائمين على الجامعة أن يختاروا شخصية أخرى خلاف هذه الشخصية.

وشدد أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، على أن الإعلان يدل على "غياب للوعى التاريخى وبه عقدة الخواجة بشكل كبير"، لافتاً إلى وجود شخصيات كثيرة فرنسية كان يمكن اختيارها خلاف من دك القاهرة وفعل ما فعل بالمصريين.